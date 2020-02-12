"ستاندرد آند بورز" تحدد المخاطر التي تهدد شركات التأمين الخليجية في 2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 3 مخاطر حالية تهدد شركات التأمين الخليجية وأرباحها في عام 2020.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك التحديات تتلخص في "المنافسة الكثيفة وزيادة مخاطر الأصول والتشريعات القائمة"، بحسب صحيفة "القبس".
وتوقعت الوكالة أن يتم تخفيف الضغط تدريجياً على بعض شركات القطاع التي عززت ضوابطها المالية الداخلية وقامت بترتيبات حوكمة خاصة بها، أو تخلت عن محافظ أصول لديها بعد سنوات من نقص في السيولة.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن بعض الشركات الصغرى بالقطاع قد تضطر إلى جمع رساميل جديدة من خلال عمليات دمج أو حتى الخروج من السوق بالكامل، خصوصاً بالسعودية والكويت. لافتة إلى أنه من المحتمل اعتماد لوائح جديدة بما في ذلك متطلبات أعلى لرأس المال في المستقبل القريب.
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