شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة اقتصادية برازيلية تزور «كيزاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” استقبل الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وسمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي، بعثة اقتصادية من البرازيل ضمت ممثلي 50 شركة. تعرف الوفد خلال زيارته لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد» على المزايا التنافسية التي تقدمها لمستثمريها، كما تفقّد الحضور البنية التحتية والمرافق المتطورة بالمدينة باعتبارها أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في إطار مواصلة التعاون المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والبرازيل. ومع النمو المتزايد للاستثمارات العالمية في إمارة أبوظبي، تسعى مدينة خليفة الصناعية إلى تطوير خدماتها المتكاملة بأقل تكلفة في ظل منظومة عمل تنافسية.

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