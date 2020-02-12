شكرا لقرائتكم خبر عن 284.3 مليون أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنمو 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إلى 284.3 مليون درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 20.7% مقارنة مع 235.6 مليون درهم في عام 2018. ووفقاً لبيان الشركة فقد زاد إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 29 % لتصل إلى 3.76 مليار درهم، مقابل 2.91 مليار درهم في عام 2018، كما سجل صافي الأرباح الفنية نمواً بنسبة 1.6 % لتبلغ 143.7 مليون درهم، مقابل 141.4 مليون درهم.
كما ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 6.4 % ليصل إلى 393.2 مليون درهم، مقارنة مع 369.5 مليون درهم في عام 2018، وزادت أرباح الاستثمار بنسبة 48.3 % إلى 142.2 مليون درهم في نهاية عام 2019. وعلى مستوى إيرادات الاستثمار فقد ارتفعت بنسبة 48.3 % إلى 142.2 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 95.5 مليون درهم في عام 2018.
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