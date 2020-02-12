شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقلص متأخرات شركات النفط الأجنبية 80% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طارق الملا، وزير البترول المصري أمس، إن مصر سددت أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية في البلاد.وأضاف خلال مؤتمر أن خفض المستحقات ساهم في «انعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد». وأبلغ الملا رويترز في يوليو الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار.(رويترز)

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