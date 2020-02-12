«دبي الإسلامي» يوظّف 20 مواطناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شارك بنك دبي الإسلامي، في النسخة الثانية والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة، ويركز البنك بشكل كبير على دعم أجندة التوطين الرامية لزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاعين العام، والخاص، بمقدار عشرة أضعاف. وتحت قيادة مجلس إدارته، تمكن من زيادة معدلات التوطين على مدار الأعوام لتشكل النسبة ما يمثل نصف عدد موظفيه تقريباً، ما يدل على التزام البنك بالتوطين لمدة 45 عاماً. وتعاون البنك في 2019، مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بالانضمام لبرنامج المسرعات الحكومية الذي أطلق حديثاً باسم «برنامج تدريب الخريجين». التزاماً ببرنامج تدريب الخريجين، قام دبي الإسلامي بتوظيف 20 إماراتياً ضمن البرنامج الذي خضعوا فيه لتدريب مخصص بالشراكة مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.