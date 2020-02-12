شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يوظّف 20 مواطناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
شارك بنك دبي الإسلامي، في النسخة الثانية والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة، ويركز البنك بشكل كبير على دعم أجندة التوطين الرامية لزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاعين العام، والخاص، بمقدار عشرة أضعاف. وتحت قيادة مجلس إدارته، تمكن من زيادة معدلات التوطين على مدار الأعوام لتشكل النسبة ما يمثل نصف عدد موظفيه تقريباً، ما يدل على التزام البنك بالتوطين لمدة 45 عاماً. وتعاون البنك في 2019، مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بالانضمام لبرنامج المسرعات الحكومية الذي أطلق حديثاً باسم «برنامج تدريب الخريجين». التزاماً ببرنامج تدريب الخريجين، قام دبي الإسلامي بتوظيف 20 إماراتياً ضمن البرنامج الذي خضعوا فيه لتدريب مخصص بالشراكة مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر «دبي الإسلامي» يوظّف 20 مواطناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.