122.5 مليار درهم تجارة الإمارات مع اليابان في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة



تراجعت قيمة التجارة السلعية الإجمالية بين الإمارات واليابان بحوالي 6% في العام الماضي، لتصل إلى 122.54 مليار درهم، مقابل 130.03 مليار درهم في 2018.

وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني «جيترو» أن قيمة صادرات الدولة إلى اليابان تراجعت بحوالي 5% إلى 96.15 مليار درهم، مقابل 101.04 مليار درهم في 2018، وتراجعت في الوقت نفسه قيمة واردات الدولة من اليابان بحوالي 9% إلى 26.39 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في العام السابق.

وأدى ذلك إلى تراجع الفائض في ميزان الدولة التجاري مع اليابان بحوالي 3% إلى 69.77 مليار درهم، مقابل حوالي 72.04 مليار درهم في 2018.

ورغم تراجع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلا أن الدولة باتت تتصدر قائمة الشركاء التجاريين مع اليابان بحصة 33% تقريباً من التجارة الإجمالية بين اليابان ودول منطقة الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 102.76 مليار درهم في العام الماضي.

وبلغت حصة الدولة من إجمالي صادرات اليابان حوالي 37% في العام الماضي، وارتفعت حصتها من إجمالي الواردات اليابانية إلى 32% في 2019.

تراجعت قيمة التجارة السلعية الإجمالية بين الإمارات واليابان بحوالي 6% في العام الماضي، لتصل إلى 122.54 مليار درهم، مقابل 130.03 مليار درهم في 2018.

وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني «جيترو» أن قيمة صادرات الدولة إلى اليابان تراجعت بحوالي 5% إلى 96.15 مليار درهم، مقابل 101.04 مليار درهم في 2018، وتراجعت في الوقت نفسه قيمة واردات الدولة من اليابان بحوالي 9% إلى 26.39 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في العام السابق.

وأدى ذلك إلى تراجع الفائض في ميزان الدولة التجاري مع اليابان بحوالي 3% إلى 69.77 مليار درهم، مقابل حوالي 72.04 مليار درهم في 2018.

ورغم تراجع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلا أن الدولة باتت تتصدر قائمة الشركاء التجاريين مع اليابان بحصة 33% تقريباً من التجارة الإجمالية بين اليابان ودول منطقة الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 102.76 مليار درهم في العام الماضي.

وبلغت حصة الدولة من إجمالي صادرات اليابان حوالي 37% في العام الماضي، وارتفعت حصتها من إجمالي الواردات اليابانية إلى 32% في 2019.