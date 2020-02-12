شكرا لقرائتكم خبر عن 122.5 مليار درهم تجارة الإمارات مع اليابان في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة
تراجعت قيمة التجارة السلعية الإجمالية بين الإمارات واليابان بحوالي 6% في العام الماضي، لتصل إلى 122.54 مليار درهم، مقابل 130.03 مليار درهم في 2018.
وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني «جيترو» أن قيمة صادرات الدولة إلى اليابان تراجعت بحوالي 5% إلى 96.15 مليار درهم، مقابل 101.04 مليار درهم في 2018، وتراجعت في الوقت نفسه قيمة واردات الدولة من اليابان بحوالي 9% إلى 26.39 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في العام السابق.
وأدى ذلك إلى تراجع الفائض في ميزان الدولة التجاري مع اليابان بحوالي 3% إلى 69.77 مليار درهم، مقابل حوالي 72.04 مليار درهم في 2018.
ورغم تراجع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلا أن الدولة باتت تتصدر قائمة الشركاء التجاريين مع اليابان بحصة 33% تقريباً من التجارة الإجمالية بين اليابان ودول منطقة الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 102.76 مليار درهم في العام الماضي.
وبلغت حصة الدولة من إجمالي صادرات اليابان حوالي 37% في العام الماضي، وارتفعت حصتها من إجمالي الواردات اليابانية إلى 32% في 2019.
تراجعت قيمة التجارة السلعية الإجمالية بين الإمارات واليابان بحوالي 6% في العام الماضي، لتصل إلى 122.54 مليار درهم، مقابل 130.03 مليار درهم في 2018.
وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني «جيترو» أن قيمة صادرات الدولة إلى اليابان تراجعت بحوالي 5% إلى 96.15 مليار درهم، مقابل 101.04 مليار درهم في 2018، وتراجعت في الوقت نفسه قيمة واردات الدولة من اليابان بحوالي 9% إلى 26.39 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في العام السابق.
وأدى ذلك إلى تراجع الفائض في ميزان الدولة التجاري مع اليابان بحوالي 3% إلى 69.77 مليار درهم، مقابل حوالي 72.04 مليار درهم في 2018.
ورغم تراجع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلا أن الدولة باتت تتصدر قائمة الشركاء التجاريين مع اليابان بحصة 33% تقريباً من التجارة الإجمالية بين اليابان ودول منطقة الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 102.76 مليار درهم في العام الماضي.
وبلغت حصة الدولة من إجمالي صادرات اليابان حوالي 37% في العام الماضي، وارتفعت حصتها من إجمالي الواردات اليابانية إلى 32% في 2019.
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