10.7 مليون خسائر «إشراق للاستثمار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



سجلت «إشراق للاستثمار» صافي خسائر 10,7 مليون درهم لعام 2019، فيما وصل صافي أرباح الشركة قبل خسائر انخفاض قيمة العقارات إلى 11,8 مليون درهم.

وعلى الرغم من تراجع قيمة العقارات نتيجة إعادة تقييمها، حافظت العمليات التشغيلية للشركة على ربحيتها؛ حيث حققت دخلاً بقيمة 32 مليون درهم، مستفيدة من استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة والمطبقة مطلع 2019. كما سجلت محفظة الشركة الاستثمارية دخلاً قوياً من الاستثمارات والودائع، مما أدى إلى تحقيق نتائج تشغيلية إجمالية قوية، مع نمو صافي إيرادات التمويل وإيرادات الأرباح 10٪ و69٪ على التوالي.

وحققت النفقات الإدارية والعامة انخفاضاً 13.1٪.



قطاعا التأجير والضيافة

Advertisements



وعلى صعيد قطاعي التأجير والضيافة، حققت الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في «نوران مارينا»، معدلات إشغال 93% و90% على التوالي.

وعلى صعيد المشاريع، حصلت «إشراق» على موافقة مشروطة على المخطط العام لمشروع «ذا غيت وي» من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بين جسر المقطع وجسر الشيخ زايد.

وأوشك تشييد برج «مارينا رايز» في الريم على الانتهاء، وسيكون جاهزاً في الربع الأخير من 2020، وسيصبح عند استكماله أول مشروع تطويري يساهم في إيرادات وأرباح الشركة.



استراتيجية تنويعية



وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «حافظت إشراق على أرباح تشغيلية صلبة رغم التحديات التي شهدتها سوق العقارات، وذلك بفضل استراتيجية التنويع القوية والمطبقة في مطلع عام 2019. كما تمكنت أعمال الشركة في قطاعي التأجير والضيافة الفندقية من الحفاظ على معدل إشغال أعلى من 90٪، مما يدل على جودة هذه الأصول والنهج الاستباقي الذي طبقه فريق الإدارة. وعلى الصعيد المستقبلي، سنستمر في التركيز على تنويع إيراداتنا والاستفادة من الفرص المتاحة».