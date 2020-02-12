«تنمية المجتمع» توقع الميثاق العالمي للمدن الشاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دائرة تنمية المجتمع تعهد الميثاق العالمي، بشأن المُدن الشاملة والميسّرة للجميع (C4All)، أمس، على هامش «المنتدى الحضري العالمي»، وضمن اجتماعات الطاولة المستديرة لقادة الفكر العالمي والمتخصصين، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يستمر حتى 13 فبراير/‏‏شباط الجاري.

شارك بتوقيع التعهد دائرة تنمية المجتمع، مكتب عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، والعاصمة الفنلندية هلسنكي، والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، والأولمبياد الخاص في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني؛ مثل: «أكسيسابل أي دي»؛ ومؤسسة «سدرة».

جاء ذلك ضمن مشاركة الدكتورة بشرى المُلا مستشار الرئيس في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي في الجلسة النقاشية الأولى من اجتماعات الطاولة المستديرة، والتي ناقشت فيها مساعي حكومة أبوظبي؛ لضمان توفير بيئة مستدامة داعمة ودامجة لأصحاب الهمم؛ من خلال إزالة الحواجز والعقبات؛ وتوفير كافة الحقوق لهم.وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن توقيع التعهد يهدف إلى تحفيز المدن؛ لتصبح أكثر شمولية تجاه أصحاب الهمم؛ من خلال مجموعة مبادئ تتعلق بعدم التمييز، وإمكانية الوصول، والمشاركة في وضع السياسات والبرامج؛ لتمكين وبناء قدرات أصحاب الهمم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة.

وصرحت الدكتورة بشرى المُلا، بأن الدائرة تسعى إلى دعم كافة احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم؛ عبر تمكينهم في مختلف نواحي الحياة، إضافة إلى العمل على التنشيط الاقتصادي للقادرين على العمل من هذه الفئة.(وام)