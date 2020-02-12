«الإمارات للاستثمارات» تستحوذ على عقارات بمليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استحوذت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC) على اثنين من أرقى العقارات المدرة للدخل، والمتعددة الاستخدامات في الإمارات، وتعد عملية الاستحواذ واحدة من سلسلة الاستثمارات التي سيتم تمويلها من خلال الإصدار الناجح للصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 600 مليون دولار التي أصدرتها الشركة العام الماضي.

وتتألف عملية شراء العقارات التي تبلغ قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) من 1,352 وحدة سكنية وتجارية بلغت المساحة الإجمالية المخصصة للبناء فيها 238,800 متر مربع، ومن المتوقع أن تستهدف الاستثمارات تحقيق صافي عائدات قدر بما يجاوز قيمة 8%.

وتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الشركة بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في 2019 والتي شهدت إقبالاً لافتاً من خلال مشاركة أكثر من 135 مستثمراً من أكثر من 20 دولة في الاكتتاب الذي فاق التوقعات بما يعادل 6.2 مرة ضعف المبلغ المصدر ليصل إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار).

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تعزيز المحفظة

وقال خالد ديماس السويدي الرئيس التنفيذي للشركة: «يعُد قطاع العقارات محوراً أساسياً في استراتيجية الشركة للاستثمار في القطاعات المختلفة الهامة، ومن خلال خبراتنا الواسعة في تحديد الأصول الواعدة والاستحواذ عليها بالتخطيط الأمثل نستطيع أن نحقق قيمة كبيرة للمستثمرين في صكوك الشركة».

فرص استثمارية

واختتم الرئيس التنفيذي: «بتطبيق نظام حوكمة الشركات القوي لدينا واتباع استراتيجيتنا الاستثمارية الواعدة، سنواصل عملنا بخطى واثقة نحو الاستحواذ على الأصول ذات القيمة المرتفعة في مختلف القطاعات».