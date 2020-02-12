

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **قالت «العالمية القابضة» إن شركتها التابعة «أي اتش سي كابيتال» القابضة قامت بإتمام عملية الاستحواذ على 31.5% من حصص رأس مال شركة «بيور هيلث للتجهيزات الطبية».



**أعلنت «آن ديجيتال سيرفسس القابضة» عن إجراءات تعتزم القيام بها لتعديل وضعها وتخفيض الخسائر المتراكمة. وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي، تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للشركات التابعة، وإعادة هيكلة أسايب الإدارة، وتحسين إدارة استثمارات وأصول الشركة. وأوضحت الشركة في البيان، أنها تنوي عرض الخطة على الجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها ومناقشة قرار تخفيض رأس المال.



**بلغ صافي خسارة «مجموعة السلام القابضة» 83.328 ألف دينار كويتي خلال 2019، مقابل أرباح 317.946 ألف دينار في 2018. وبلغ صافي الربح التشغيلي 942.7 ألف دينار، مقابل 1.4 مليون دينار في عام 2018.



**حصلت «أجليتي للمخازن العمومية»، على موافقة هيئة أسواق المال لتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر.