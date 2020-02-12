شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط 0.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الليرة التركية الهبوط بنسبة 0.6% مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد العمليات القتالية بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في شمال غرب سوريا. وضعفت الليرة لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 في إغلاق أول من أمس الاثنين، وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة. وتدخلت البنوك الحكومية الاثنين لدعم العملة المحلية في تركيا، بعد هبوطها عند 6.05 ليرة لكل دولار يوم الجمعة الماضي لأول مرة منذ 8 أشهر. (رويترز)

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