«سيمنس»: إكسبو 2020 واجهة لأكثر المدن ذكاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

أكدت شركة سيمنز، الشريك الرسمي في البنية التحتية الرقمية لإكسبو 2020 دبي، أن الإمارة لديها فرصة ذهبية لتكون نموذجاً للمدن الذكية حول العالم من خلال استضافتها للحدث العالمي الكبير في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. وأشارت الشركة عبر موقعها، إلى أنه في إكسبو باريس قديماً صنع برج إيفل الحدث، عبر ارتفاعه الشاهق آنذاك، واليوم في إكسبو 2020 دبي لن يكون للارتفاع هذا الدور المهم في نجاح المعرض، فالإمارة تضم بالفعل «برج خليفة» أطول مباني العالم، بل سيكون التركيز الرئيسي على ثلاثة محاور وهي التنقل والاستدامة والفرص.

من جانبها ستقوم «سيمنز»، وبالتنسيق مع منظمي الحدث وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، بتطبيق مفهوم المدينة الذكية لأول مرة في الحدث العالمي الضخم، وذلك من خلال ربط أكثر من 130 مبنى عبر نظام تشغيل إنترنت الأشياء المتطور «مايند سفير»، وباستخدام مئات الآلاف من أجهزة الاستشعار، حيث يمكن توفير بيانات بيئية مفصلة عن جودة الهواء والتنبؤ بحالة الطقس، إضافة إلى مراقبة شحن المركبات الكهربائية، والتحكم بالمكيفات والأنظمة الإلكترونية، وكل ذلك عبر تطبيق على الهاتف الذكي. الأمر الذي سيجعل من إكسبو 2020 المعرض العالمي الأكثر ارتباطاً رقمياً منذ تاريخه الممتد على مدار 167 عاماً. وتعد الشراكة بين «سيمنز» وإكسبو 2020 مثالاً حقيقياً يبرز أهمية التكنولوجيا وتوظيف الابتكار في جعل المدن أكثر ذكاءً ومكاناً أفضل للعيش، وإظهار هذا النوع من الحلول المبتكرة هو الهدف المعلن لمنظمي إكسبو 2020، حيث يقول محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الابتكار وتقنية المستقبل في إكسبو 2020: «الابتكار هو المحور الرئيسي لإكسبو 2020 وللإمارات، بالتزامن مع خطط دبي الطموحة، لتكون رائدة في تكنولوجيا المدن الذكية، ومن خلال شراكتنا مع سيمنز، يسعدنا أن نكون مثالاً للعالم لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا المدن الذكية».