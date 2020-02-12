شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية مع تراجع مؤشر الدولار الامريكي والأنظار على المخزونات الأمريكية والقرار الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأدنى لها منذ مطلع 2009 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 3.1 مليون برميل مقابل 3.4 مليون برميل، وفي ظلال التقرب لقرار روسيا حيال مقترح خفض الإنتاج.

وفي تمام الساعة 04:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 1.30% لتتداول عند مستويات 50.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 49.94$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.99% لتتداول عند 54.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 54.01$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.02% إلى 98.76 مقارنة بالافتتاحية عند 98.78، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.72.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لانطلاق فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 10.7$ مليار مقابل 13.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لوتيرة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط للعام الجاري 2020 والعام المقبل 2021، أفادت الوكالة في تقريرها بالأمس أنها تتوقع أن يبلغ الإنتاج النفطي الأمريكي هذا العام 13.2 مليون برميل يومياً وأن يصل إلى 13.56 مليون برميل يومياً في 2021، وذلك مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة لهذا العام عند 13.3 مليون برميل يومياً وللعام المقبل عند 13.71 مليون برميل يومياً.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون بلاده على وشك دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مع أفادته بأن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم تراقب عن كثب تأثير انتشار فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية، مضيفاً بأن الوضع في الوقت الراهن لا يزال غير واضح.

ويذكر أن اللجنة الفنية لأوبك بلس اقترحت الخميس الماضي عقب انقضاء اجتماعاتها المكثفة على مدار ثلاثة أيام، التوسع في خفض الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى حزيران/يونيو، مع العلم أن التحالف ينفذ حالياً خفض بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، وفي حالة الموافقة على المقترح من قبل الدول الأعضاء في أوبك بلس سيرتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف نوه مع مطلع الأسبوع إلى أنه قد يتم تعديل موعد اجتماع أوبك بلس المقبل بسبب فيروس كورونا، موضحاً آنذاك أنه إلى الآن سيتم عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى أوبك في الرابع من آذار/مارس، وذلك قبل أن يتم عقد الاجتماع الوزاري لأوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده أو ما يعرف بأوبك بلس، في السادس من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، فقد أفاد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أوليانوف الاثنين الماضي بأنه قد يتم تغيير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى منظمة أوبك وموعد اجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في ظلال المخاوف من تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية، وذلك وسط التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط ما بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً من جراء انتشار الفيروس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحديدها وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأنه توجد نتائج إيجابية لمحاولات احتواء الفيروس الخطير والذي أودي بحياة أكثر من ألف شخص أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الماضي لمستوى قياسي جديد إلى 13 مليون برميل يومياً.