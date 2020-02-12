شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي أسعار البلاتينيوم متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أربعة أشهر والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض أسعار البلاتينيوم 0.07% لتتداول حالياً عند 971.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 971.92$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.77 مقارنة بالافتتاحية عند 98.78.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لانطلاق فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 10.7$ مليار مقابل 13.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحديدها وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأنه توجد نتائج إيجابية لمحاولات احتواء الفيروس الخطير والذي أودي بحياة أكثر من ألف شخص أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي.