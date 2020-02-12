شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية لحفظ الأوراق المالية وأوكيانا العقارية ضيوف جُدد بمنصة"OTC" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انضمت شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية التي تضم قائمة كبار ملاكها مجموعة من البنوك وشركات الاستثمار، وشركة "أوكيانا العقارية" مؤخرا إلى قائمة الشركات المتداولة بمنصة تداول الأسهم غير المدرجة والمعروفة بالـ "OTC".
وشهدت الفترة الماضية إدراج العديد من الشركات ليرتفع عدد الشركات المتداولة في هذا السوق إلى نحو 97 شركة، بحسب صحيفة "الرأي"
يذكر أن تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، وتنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
ويشار إلى أن المستثمر يتحمل وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.
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