شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الوساطة بالكويت على موعد مع تقييم شامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجرى في الوقت الحالي عملية تقييم شاملة وواسعة حالياً على ملف قطاع شركات الوساطة بالكويت، خصوصاً بند خفض رؤس الأموال بحيث تبدأ من مليون دينار فقط.

وكانت شركات الوساطة ملزمة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين دينار، ثم تم خفضه لـ5 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تتجه أغلبية الشركات خلال الجمعيات المقبلة إلى توزيع الفائض من رؤس الأموال الذي سيحدث، بحسب صحيفة "الراي".

وسينعكس ذلك القرار على كبار الملاك ومن أبرزهم شركات الاستثمار وبعض البنوك التي لديها حصص في تلك الشركات.