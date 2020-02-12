شكرا لقرائتكم خبر عن كوانسيا كابيتال: الأسهم السعودية مبالغة في ردة فعلها على "كورونا" ونتوقع الارتداد قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المؤسس والمدير التنفيذي لكوانسيا كابيتال، ماجد كبارة، إن البورصة السعودية، بالغت في ردة الفعل تجاه تأثير فيروس كورونا على النفط، الذي هبطت أسعاره 20% جراء مخاوف تفشي الفيروس.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" انتهاء موجة الهبوط الحاصل في النفط، كلما اقتربنا أكثر من 6 مارس الموعد المرجح لاجتماع أوبك وحلفائها، بجانب التفاؤل بالسيطرة على تمدد الفيروس.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية في نهاية جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 0.96% ليفقد 76.29 نقطة ويغلق عند مستوى 7895.64 نقطة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي الذي كشف عن نتائجه السنوية.

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وعلى مستوى أسعار النفط العالمية فقد وسعت صعودها ليرتد خام برنت من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس.

ويدعم هذا الارتفاع تكهنات عقد أوبك اجتماعا استثنائيا هذا الشهر، لمناقشة تأثير فيروس كورونا على مستويات الطلب بالسوق.

وتظل محاولات التعافي الحالية تخضع لتطورات تفشي الفيروس فى الصين، ويأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.