شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية يوم أمس متأثراً بالإشارات السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليختبر المتوسط المتحرك 50، لكن بما أن السعر فوق 0.9712، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف اختبار مستوى 0.9836، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.9945 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9730 والمقاومة 0.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد