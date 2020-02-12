شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من المقاومة – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى ليقترب من المقاومة المحورية 0.6754، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استهداف مستويات 0.6670 ثم 0.6560 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6754 سيدفع السعر لاختبار مستوى 0.6820 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6755

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط