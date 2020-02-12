شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق بعض المكاسب – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية مع افتتاح اليوم ليختبر حاجز 55.00 دولار الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتحرك قرب مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 52.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 56.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط