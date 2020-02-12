شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليقترب من المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بتشكيل ضغط سلبي أمام السعر، ليحمي استمرارية التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الانخفاض للتوجه نحو 48.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 51.80 و52.10 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 52.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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