شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية جديدة ليختبر مستوى 17.60 مجدداً، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.38 بشكل رئيسي.

نذكر بأن كسر 17.60 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.55 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد