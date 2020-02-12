الاقتصاد

الذهب يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 12-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية يوم أمس لكنه يعود للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختراق مستوى 1575.90 للاندفاع نحو 1611.20 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1554.10، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1590.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 12-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا