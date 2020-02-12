شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية يوم أمس لكنه يعود للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختراق مستوى 1575.90 للاندفاع نحو 1611.20 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1554.10، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد