شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الميل الهابط ليختبر المتوسط المتحرك 50، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات فوق 1.3260 يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3360.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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