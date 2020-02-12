شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول 109.75، وطالما أن السعر فوق 109.33، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 110.50 وتمتد إلى 111.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد