شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.2920، ليقدّم إشارات على توجه السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الصاعد، لكنه يواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1.2920 أو اختراق المقاومة 1.2975.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للتوجه نحو المستوى التصحيحي التالي عند 1.2736، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي