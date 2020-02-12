شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية يوم أمس واقترب من هدفنا المنتظر عند 1.0860، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط الذي تمتد أهدافه إلى 1.0760 بعد تجاوز الهدف الأول.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1010 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0830 والمقاومة 1.0980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط