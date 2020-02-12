شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 192 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند 177 فلس، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 175 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة205 فلس كمستوى أول ثم 225 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 175 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 182.0 بينما مستوى المقاومة هو 197.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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