شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 48 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 49 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 44 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.0 بينما مستوى المقاومة هو 48.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط