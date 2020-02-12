شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 890 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يشير الى الضغوط البيعية التي يتعرض لها السهم والتي من الممكن ان تصل به لمستوى الدعم 850 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 930 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 886 بينما مستوى المقاومة هو 896 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط