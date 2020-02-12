شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف مقارنة باغلاق الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 43 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين في الأجل القصير، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 41٫50 فلس كمستوى أول ثم 38٫50 فلس مستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.6 بينما مستوى المقاومة هو 43.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط