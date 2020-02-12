شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 54٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 56 فلس، كما كون السهم نموذج "Hanging Man” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.3 بينما مستوى المقاومة هو 55.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط