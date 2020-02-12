شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 3320 فلس، بعد سلسلة من الارتفاعات في الأجل القصير، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 3150 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3400 نقطة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,275 بينما مستوى المقاومة هو 3,370 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط