شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 8٫20 فلس، فقد تمكن هذا المستوى من دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 9٫70 فلس امس الثلاثاء، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 11 فلس كمستوى أول ثم 13 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اعلى مستوى 8 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9٫3 بينما مستوى المقاومة هو 10.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد