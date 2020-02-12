شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ]قلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث تراجع امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 6923 نقطة، مقتربا من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 7010 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,884 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,940 نقطة