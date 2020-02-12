شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ] يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير وهو ما يدل عليه القناة الهابطة قصيرة الأجل، حيث اغلق الاثنين عند مستوى 10097 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10140 نقطة، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,996 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,139 نقطة