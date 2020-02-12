شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض سريعاً – تحليل صباحي – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليغلق المؤشر عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.96% بما يعادل -76.289 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولات المؤشر دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد جاء انخفاض المؤشر بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طالما استمر ثبات مستوى المقاومة 8,000.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,000.00.