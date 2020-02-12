شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 4٫74 ريال، في ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 4٫85 ريال كمستوى أول ثم 5 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.7 وبين مستوى المقاومة هو 4.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد