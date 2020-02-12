شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الاثنين الماضي عند مستوى 3٫39 ريال، وهو أدني مستوى في شهر، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫32 ريال كمستوى أول ثم 3٫23 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.34 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.43 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط