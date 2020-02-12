شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الاثنين حيث اغلق عند مستوى 6٫75 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، ويقترب السهم حاليا من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 6٫50 ريال كمستوى أول ثم 6٫20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.79 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط