شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫796 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0٫78 ريال، كما نجح مؤشر استوكاستيك في إطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة 0٫83 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫78 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.79 وبين مستوى المقاومة هو 0.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد