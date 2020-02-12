شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الثلاثاء عند أدني مستوى خلال الجلسة وهو مستوى 0٫603 ريال، وذلك بعدما فشل في الوصول لمستوى المقاومة الحالي عند 0٫65 ريال، كما نلاحظ استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى الدعم 0٫58 ريال كمستوى أول ثم 0٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط