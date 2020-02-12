شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شمس (4170) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 28.80، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً بعضاً من مكاسبه، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، ليغلق السهم على ارتفاع بلغت نسبته 2.28% بما يعادل 0.60 نقطة، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 25.34، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 34.15 إلى 19.90)، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 28.71 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.34 ومستوى المقاومة 28.71.
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