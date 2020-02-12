شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب وبدون تغيير – تحليل صباحي – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سامبا (1090) على عدم تغيير، في جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وليحاول في الوقت نفسه تعويض بعضاً من خسائره، ولكن يأتي ذلك أمام سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع استقراره أدنى مستوى المقاومة 28.55، ليستهدف مستوى الدعم 26.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.20 ومستوى المقاومة 29.00.