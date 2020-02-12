شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الرياض (1010) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليكسر السهم بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.11% بما يعادل -0.48 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 23.00، ليستهدف مستوى الدعم 21.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.58 ومستوى المقاومة 23.00.