نماء يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم نماء (2210) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 25.98، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 31.40 إلى 17.22)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأخيراً وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.98، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 28.37 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.98 ومستوى المقاومة 28.37.
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