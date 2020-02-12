شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 12-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إس تي سي (7010) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 90.89، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 74.5 إلى 117.4)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -0.80 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 90.89، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 83.68 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 83.68 ومستوى المقاومة 89.20.