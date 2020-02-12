30 % من واردات ساو باولو من الإمارات و25% من صادراتها إليها

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أكد جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ساو باولو والإمارات شهدت زخماً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث تفوقت الدولة على شركاء تجاريين تقليديين مثل إيطاليا؛ حيث صدرت ساو باولو 25% من إجمالي صادراتها إلى الإمارات، بالمقابل استوردت 30% من إجمالي وارداتها من الدولة في عام 2019، مما يعكس متانة التعاون التجاري بين الجانبين

لفت دوريا إلى النمو المتزايد في العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل، مشيراً إلى أنه طلب من «طيران الإمارات» إطلاق رحلة إضافية ثانية إلى ساو باولو بدءاً من العام المقبل؛ لتلبية الطلب على السياحة والأعمال بين الجانبين، داعياً كذلك إلى تأسيس المزيد من الشراكات الاقتصادية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في ساو باولو والإمارات.

وأكدت الفعاليات الرسمية والاقتصادية خلال فعاليات «منتدى دبي ساو باولو للأعمال»، الذي نظمته «غرفة تجارة وصناعة دبي» في مقرها، أمس، ضرورة تكثيف الجهود المشتركة، والاستفادة من فرص الأعمال غير المكتشفة بين المدينتين في قطاعات واعدة ذات اهتمام مشترك؛ مثل: الصناعات الغذائية والتقنية والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية.

وشهد المنتدى مشاركة وفد رفيع المستوى من ولاية ساو باولو البرازيلية برئاسة جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو، يعد الأكبر في تاريخ الولاية، ويضم أكثر من 50 من قادة الأعمال في ساو باولو و6 وزراء لحكومة الولاية؛ حيث كان في استقبالهم ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي» بحضور عدد من أعضاء الغرفة، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية للغرفة.

مذكرة تفاهم

وتم خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين «غرفة تجارة وصناعة دبي» و«وكالة ساو باولو لتشجيع الاستثمار»؛ تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

ولفت دوريا إلى النمو المتزايد في العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه طلب من طيران الإمارات إطلاق رحلة إضافية ثانية إلى ساو باولو بدءاً من العام المقبل؛ وذلك لتلبية الطلب على السياحة والأعمال بين الجانبين، داعياً كذلك إلى تأسيس المزيد من الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في ساو باولو ودولة الإمارات.

وأكد ماجد الغرير أهمية المنتدى في توفير منصة لتحفيز الحوار المفتوح والنقاشات حول فرص الأعمال والاستثمار بين قادة ومسؤولي وممثلي القطاعين العام والخاص في كل من دبي وساو باولو، لافتاً إلى القواسم المشتركة التي تجمع المدينتين، وتجعل منهما بوابة للاستثمار في منطقتهما، مشيداً بالدور الذي يلعبه المكتب التمثيلي ل«غرفة دبي» في ساو باولو في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري.

ووصف الغرير الاتفاقية التي وقعتها «غرفة دبي» مع «وكالة ساو باولو لتشجيع الاستثمار»، وقرار الوكالة بافتتاح مكتب لها للترويج الاستثماري في دبي، بالتطور المذهل الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي»: «تعمل الغرفة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع البرازيل، ويشكل تأسيس مكتبنا التمثيلي في ساو باولو دليلاً إضافياً على جهودنا في توسيع الروابط التجارية الثنائية والارتقاء بها. إننا ملتزمون بالكامل بتوفير كل الدعم لشركائنا في ساو باولو؛ لضمان تحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة».

وتعد البرازيل أكبر شريك تجاري لدبي في أمريكا اللاتينية؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 1.5 مليار دولار أمريكي (5.5 مليار درهم) خلال العام الماضي، استحوذت اللحوم على 863 مليون دولار، والقهوة على 101 مليون دولار. في حين يبلغ عدد الشركات البرازيلية المسجلة في عضوية «غرفة دبي» أكثر من 130 شركة؛ منها 47 شركة من ساو باولو.