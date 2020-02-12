بحث التعاون مع منغوليا في اللوجستيات والطيران والسياحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تنمية أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع منغوليا، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بدبي، وفداً رفيع المستوى من منغوليا برئاسة باديلحان حافديسلام، وزير البناء والتنمية الحضرية.

ناقش الوزيران فرص ومجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة وسبل تعزيز حجم التبادلات التجارية بالاستفادة من الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.

وقال المنصوري، إن الإمارات حريصة على توسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن منغوليا ترتبط مع الإمارات بعلاقات ثنائية متينة وهو ما يجب أن يتم ترجمته في حجم التبادلات التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يحمل العديد من الفرص الواعدة للتعاون سواء في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية السياحية أو تعزيز تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وكذلك قطاع النقل الجوي والتعاون لفتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين لما لها من أثر مباشر في سهولة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين ومن ثم تنمية حركة التبادل السياحي والتجاري.