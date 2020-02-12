أرباح «دو» الفصلية تقفز 30%.. و1.7 مليار في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) صافي أرباح بقيمة 1.73 مليار درهم خلال 2019. وقد ارتفع صافي أرباح الشركة على أساس المثل بالمثل بنسبة 9.3%. وبلغت الإيرادات السنوية للشركة 12.59 مليار درهم، مما يمثل انخفاضاً قدره 6.2%. وفيما يخص الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فقد بلغت 5.68 مليار درهم بزيادة قدرها 1% عند مقارنة المثل بالمثل.

وارتفع إجمالي النفقات الرأسمالية بنسبة 46.8% ليصل إلى مبلغ 1.5 مليار درهم أو ما يعادل 12% من إجمالي الإيرادات. وواصلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نموها لتصل إلى 219 ألف مشترك في نهاية 2019، بزيادة سنوية قدرها 7.1%، بينما شهدت قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بداية استقرار مع استمرار انخفاض تأثير حملة تسجيل شرائح اتصال المشتركين ووصل الإجمالي إلى 7.6 مليون اشتراك.

واصلت الشركة التركيز على استقطاب عملاء خدمات الهاتف المتحرك آجلة الدفع ذات القيمة العالية التي دعمت متوسط الإيرادات السنوية لكل مستخدم، والذي ارتفع بنسبة 4.3%.



إيرادات الربع الرابع

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ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من 2019 بنسبة 4.1% مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة، لتصل إلى 3.2 مليار درهم. وساهمت الزيادة في الإيرادات إلى جانب برامج تعزيز كفاءة إدارة التكاليف وعكس بعض العمليات المحاسبية في تحسين الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.6% وصافي الدخل بنسبة 14.5% مقارنة بالربع الثالث من 2019.

كما تم تسجيل نموٍ في صافي أرباح الشركة في الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع الرابع من سنة 2018 بنسبة 30.4% عند مقارنة المثل بالمثل. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في الربع الرابع من 2019، 3.2 مليار درهم، مما يشكل انخفاضاً قدره 6.1% مقارنةً بالربع الأخير من سنة 2018.

وارتفعت النفقات الرأسمالية في الربع الرابع من 2019 لتصل إلى 709 ملايين درهم أو ما يعادل 22% من الإيرادات، عاكسةً التزام الشركة تجاه الاستثمار في المشاريع المتعلقة بنشر وتطوير شبكة الجيل الخامس إلى جانب مبادرات تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومشاريع التحول الرقمي.



زيادة الخطط الاستثمارية



قال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يسرّني الإعلان عن تحقيق الشركة لعام آخر من الأداء المالي المتميّز على الرغم من التحديات التي شهدها قطاع الاتصالات في سنة 2019. فقد تمكنت الشركة من احتواء الضغط على الإيرادات؛ من خلال تركيزها على خطوط الأعمال ذات النمو المتصاعد، ونجاح برامج تعزيز كفاءة إدارة تكاليفها. كما أكدت الشركة التزامها بزيادة خططها الاستثمارية في البنية التحتية، ولا سيما فيما يتعلق بنشر شبكة الجيل الخامس لدعم وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة. ونتيجة لذلك أعلنت الشركة عن صافي أرباح بلغ 1.73 مليار درهم، وأوصى مجلس إدارة الشركة على أساسها بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد، وقد وزعت الشركة منها في شهر أغسطس/‏آب 2019، في شكل أرباح نصف سنوية 13 فلساً لكل سهم».

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي الجديد: يشرفني الانضمام لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في هذه المرحلة الهامة من مسيرتها. فقد كانت سنة 2019 مليئة بالتحولات والتغييرات في قطاع الاتصالات في الإمارات. ومن خلال متابعتي لأداء الشركة، أرى أنها تمكنت من العمل في بيئة شهدت الكثير من التطورات وتمكنت أيضا من تطوير العديد من خطوط الأعمال الصاعدة، وحماية هوامشها وربحيتها بالإضافة إلى استثمار وتوظيف العديد من الموارد المالية لنشر وتحديث بنيتها التحتية.